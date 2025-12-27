Эксперт в области культуры из Японии выступил с лекцией перед туркменскими студентами

Специалист из Токийского университета Японии, основатель портала Gulpedia Токунага Юки выступил перед студентами и преподавателями Туркменского государственного института культуры с лекцией на тему «История японских ремесел». Об этом сообщается на сайте института.

Токунага Юки — эксперт в области культуры — известен своими исследованиями, лекциями и инициативами в области традиционных ремесел, культурного обмена и сохранения нематериального культурного наследия. Он проводит лекции о роли культуры в укреплении дружбы и братства между народами, готовит культурные проекты.

В частности, его лекции, посвященные возрождению исчезающих ремесел на примере японских, получают широкий отклик среди молодого поколения.

По результатам лекции «История японских ремесел» эксперт высоко оценил интерес туркменских студентов к мировой культуре.

Гость также с большим интересом посмотрел выступление вузовского фольклорно-танцевального коллектива «Мирас» (“Наследие“).

Токунага Юки ознакомился с проведением практических занятий Кафедры реставрации культурного наследия и музейного дела, а также проявил особый интерес к экспозиции с традиционными национальными изделиями.