Что покажут в театрах Ашхабада в предновогодние дни
Весело встретить новогодний праздник приглашают театры Ашхабада.
Предлагаем ознакомиться с репертуаром столичных театров, опубликованным изданием «Туркменистан: Золотой век».
Главный академический драматический театр имени С. Туркменбаши Великого:
27.12.2025: «Gelin gelýär» 19:00;
28.12.2025: «Gelin gelýär» 19:00;
29.12.2025: «Täze ýyl degişmeleri» 19:00;
30.12.2025: «Täze ýyl degişmeleri» 19:00.
Национальный музыкально-драматический театр имени Махтумкули:
27.12.2025: «Täze ýyl baýramynyň şowhunly sazlary» 19:00;
28.12.2025: «Täze ýyl baýramynyň şowhunly sazlary» 19:00;
30.12.2025: «Hoş geldiň, ülkäme ajap Täze ýyl» 19:00.
Национальный драматический театр имени Алп Арслана:
28.12.2025: «Täze ýylyň jadyly sandygy» 19:00;
30.12.2025: «Täze ýyl degişmeleri» 19:00.
Государственный русский драматический театр имени Пушкина:
27.12.2025: «Дед Мороз и серый волк» 12:00;
28.12.2025: «Дед Мороз и Снежная королева» 11:00; 13:00;
30.12.2025: «В гостях» 19:00;
31.12.2025: «С Новым годом!» 19:00.
Студенческий театр имени Молланепеса:
29.12.2025: «Täze ýyl degişmeleri» 19:00;
30.12.2025: «Täze ýyl degişmeleri» 19:00.
Туркменский государственный кукольный театр:
27.12.2025: «Çagaly öý bazar» 17:00;
28.12.2025: «Täze ýylda körpe nesil şatlanýar» 12:00; 16:00; 19:00;
29.12.2025: «Çagaly öý bazar» 14:00; 16:00;
30.12.2025: «Täze ýylda körpe nesil şatlanýar» 12:00; 14:00.