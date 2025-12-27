Что покажут в театрах Ашхабада в предновогодние дни

Весело встретить новогодний праздник приглашают театры Ашхабада.

Предлагаем ознакомиться с репертуаром столичных театров, опубликованным изданием «Туркменистан: Золотой век».

Главный академический драматический театр имени С. Туркменбаши Великого:

27.12.2025: «Gelin gelýär» 19:00;

28.12.2025: «Gelin gelýär» 19:00;

29.12.2025: «Täze ýyl degişmeleri» 19:00;

30.12.2025: «Täze ýyl degişmeleri» 19:00.

Национальный музыкально-драматический театр имени Махтумкули: 

27.12.2025: «Täze ýyl baýramynyň şowhunly sazlary» 19:00;

28.12.2025: «Täze ýyl baýramynyň şowhunly sazlary» 19:00;

30.12.2025: «Hoş geldiň, ülkäme ajap Täze ýyl» 19:00.

Национальный драматический театр имени Алп Арслана: 

28.12.2025: «Täze ýylyň jadyly sandygy» 19:00;

30.12.2025: «Täze ýyl degişmeleri» 19:00.

Государственный русский драматический театр имени Пушкина: 

27.12.2025: «Дед Мороз и серый волк» 12:00;

28.12.2025: «Дед Мороз и Снежная королева» 11:00; 13:00;

30.12.2025: «В гостях» 19:00;

31.12.2025: «С Новым годом!» 19:00.

Студенческий театр имени Молланепеса:

29.12.2025: «Täze ýyl degişmeleri» 19:00;

30.12.2025: «Täze ýyl degişmeleri» 19:00.

Туркменский государственный кукольный театр: 

27.12.2025: «Çagaly öý bazar» 17:00;

28.12.2025: «Täze ýylda körpe nesil şatlanýar» 12:00; 16:00; 19:00;

29.12.2025: «Çagaly öý bazar» 14:00; 16:00;

30.12.2025: «Täze ýylda körpe nesil şatlanýar» 12:00; 14:00.