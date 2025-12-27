Президент Туркменистана совершил 15 зарубежных визитов в 2025 году

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в 2025 году совершил 15 зарубежных поездок, включая государственные, официальные и рабочие визиты. Об этом сообщил министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов в ходе конференции «Международный год мира и доверия: решительные шаги нейтрального Туркменистана».

Мередов в своем выступлении отметил, что 2025 год стал важным этапом в истории Туркменистана, в укреплении его государственности, политического, экономического и социального развития.

В течение года в Туркменистане и за рубежом прошли сотни мероприятий, посвященных Международному году мира и доверия. Активно продолжались двусторонние отношения на высоком уровне и взаимные визиты.

Как подчеркнул министр, Национальный Лидер туркменского народа также совершил визиты в 9 стран. При этом был организован 31 визит глав государств и правительств зарубежных стран в Туркменистан.

По словам главы МИД, это явно свидетельствует о проведении страной активной внешней политики и эффективной практической реализации основных принципов международного сотрудничества Туркменистана с различными государствами мира.