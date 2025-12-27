Посол РФ о награде к 30-летию нейтралитета Туркменистана: это заслуга всего коллектива

Посол России в Туркменистане Иван Волынкин, награжденный юбилейной медалью «К 30-летию Нейтралитета Туркменистана», заявил, что воспринимает эту награду как результат работы всего коллектива посольства, а не как личную заслугу.

«Сегодня ряд дипломатов, руководителей дипломатических миссий получили высокую оценку своей работы со стороны руководства Туркменистана. Это очень приятно, это очень трогательно. И я воспринимаю это не как свою личную заслугу, а как результат работы всего коллектива нашего посольства», – сказал посол по итогам конференции «Международный год мира и доверия: решительные шаги нейтрального Туркменистана».

Волынкин подчеркнул, что эта награда – заслуга всей команды. «Во-вторых, я воспринимаю эту награду как аванс – то есть мы должны работать еще больше. А работать мы должны в том направлении, чтобы отношения между Российской Федерацией и Туркменистаном развивались еще более быстрыми темпами, развивались по всем направлениям – во имя мира, спокойствия и благополучия в этом регионе и во всем мире», – добавил он.

Дипломат отметил, что работа должна вестись на благо народов двух стран.

Ранее, согласно указу Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, посол России был удостоен юбилейной медали и памятного серебряного знака в честь 30-летия нейтралитета.