Обзор культурных площадок предновогоднего Ашхабада

На культурных площадках туркменской столицы проходит широкий спектр праздничных мероприятий, включая музыкальные концерты, юмористические шоу, выставки и ярмарки.

Так, 27, 28 и 29 декабря в 18:00 в Спортивном комплексе зимних видов спорта состоятся концерты зарубежных исполнителей. Перед зрителями выступят Араш, Мот (Матвей Мельников) и Semicenk.

30 декабря в 18:00 на этой же площадке выступят туркменские эстрадные артисты.

28 декабря в 19:00 во Дворце мукамов Государственного культурного центра Туркменистана пройдёт «Новогодний огонек» Государственного симфонического оркестра под управлением Расула Клычева.

29 декабря в 19:00 в Национальном музыкально-драматическом театре имени Махтумкули состоится концерт «Рождественские хиты». Струнный оркестр Тахира Атаева исполнит известные мелодии из популярных новогодних фильмов.

Источник: «Туркменистан: Золотой век»