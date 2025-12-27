Издание Matador Network отметило Турцию как велнес-направление года

Издание Matador Network присвоило Турции звание лучшего велнес-направления 2025 года. Эксперты прогнозируют рост сегмента оздоровительного туризма на 9,1% ежегодно в период с 2024 по 2029 год.

Страна выделяется сочетанием традиционных практик и современных подходов к оздоровлению. Хамамы, существующие веками, продолжают привлекать посетителей паровыми процедурами и очищающими ритуалами. Исторический Zeyrek Çinili Hamam в Стамбуле вошел в список выдающихся мест по версии журнала Time.

Турция занимает седьмое место в мире и первое в Европе по запасам минеральных вод. Термальные курорты в Афьонкарахисаре, Бурсе и Памуккале предлагают лечение различных заболеваний с использованием природных источников температурой от 20 до 110 градусов.

Побережья Эгейского и Средиземного морей развивают направление спокойного отдыха. В Измире, Бодруме и Анталье популярны детокс-программы и йога-ретриты, ориентированные на восстановление и релаксацию вдали от городского ритма.