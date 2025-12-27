В Туркменистане объявлен национальный девиз 2026 года и представлена его эмблема

В Туркменистане 2026 год пройдет под девизом «Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремлённых крылатых скакунов».

Данный девиз утвержден Постановлением Меджлиса Туркменистана.

Председатель Меджлиса Дуньягозель Гулманова на заседании Правительства Туркменистана 26 декабря доложила, что девиз утвержден «на основе предложений, поступивших от представителей народа, крупных общественных организаций страны, трудовых коллективов и граждан».

В данной связи на рассмотрение главы Туркменистана была представлена эмблема предстоящего года.

Обращаясь к участникам заседания, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что в стране провозглашается девиз и утверждается эмблема каждого нового года с тем, чтобы именовать его по-современному.

Членами Меджлиса Туркменистана совместно с народом представлены предложения о девизе и эмблеме следующего года, сказал глава государства. Одобрив их, Президент Сердар Бердымухамедов утвердил девиз 2026 года – «Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремлённых крылатых скакунов».

Это решение было встречено бурными аплодисментами, сообщает ТДХ.