В США накануне Рождества похитили партию лобстеров стоимостью $400 тысяч

В канун Рождества в США была украдена крупная партия живых лобстеров стоимостью около $400 тысяч. Морепродукты исчезли во время транспортировки в сеть супермаркетов Costco в штате Иллинойс.

Как сообщает телеканал Fox News, кражу осуществила организованная преступная группа, специализирующаяся на хищении дорогостоящих грузов. Расследованием инцидента занимается Федеральное бюро расследований США.

По данным правоохранительных органов, подобные преступления наносят экономике страны значительный ущерб. Ежегодные потери от краж грузов оцениваются в диапазоне от $15 до $35 миллиардов. Представители властей отмечают, что в конечном итоге такие хищения приводят к повышению розничных цен для потребителей.