В библиотеке Туркменистана прошла творческая встреча, посвященная юбилеям народных писателей

В Государственной библиотеке Государственного культурного центра Туркменистана состоялась творческая встреча, приуроченная юбилеям народных писателей: к 120-летию со дня рождения Хыдыра Деряева, 115-летию Чары Аширова, 105-летию Анна Ковусова, 95-летию Язмырата Маммедиева, 85-летию Тачмаммета Джурдекова и 80-летию поэта и переводчика Какабая Гурбанмурадова.

Встреча проходила с участием деятелей литературы и искусства, членов семей и родственников народных писателей Туркменистана.

Выступившие на встрече подробно рассказали о жизни и творчестве Хыдыра Деряева, Чары Аширова, Анна Ковусова, Язмырата Маммедиева, Тачмаммета Джурдекова и Какабая Гурбанмурадова, поделились личными воспоминаниями, сообщается на сайте библиотеки.