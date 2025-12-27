«Ахал» и «Аркадаг» 27 декабря определят обладателя Кубка Туркменистана по футболу

Футболисты «Ахала» и «Аркадага» встретятся в финале Кубка Туркменистана. Матч пройдет в городе Аркадаг и начнется в 15:00.

Главным арбитром встречи назначен Бердымаммед Атдыев. На линии ему будут ассистировать Ихлас Курамбаев и Юсуп Джумамурадов. Резервным судьей выступит Эзиз Язмурадов.

Финал кубкового турнира пройдет в Аркадаге во второй раз в истории. Для обеих команд это третий финал подряд: в предыдущих двух встречах «Аркадаг» одержал победы со счетом 3:0 и 1:0.

В полуфиналах «Ахал» по сумме двух матчей обыграл «Шагадам», «Аркадаг» уверенно переиграл «Ашхабад».