TLA предлагает специальные условия для своих членов на участие в предстоящих Туркмено-китайском бизнес-форуме и выставке

Закрытое акционерное общество «Талвас Йолы» и подразделение «Oguz Forum & Expo», совместно с Туркменской Логистической Ассоциацией, официально объявляют о начале подготовки к проведению Туркмено-китайского бизнес-форума и выставки, которые состоятся 28-30 апреля 2026 года.

В рамках сотрудничества с Туркменской Логистической Ассоциацией предусмотрены специальные условия для её членов, которые получат скидку в размере 10% на участие в предстоящих бизнес-форуме и выставке. Эта инициатива направлена на поддержку логистических компаний Туркменистана, расширение их международного присутствия и укрепление роли страны как ключевого транспортно-логистического узла региона.

Закрытое акционерное общество «Талвас Йолы» и подразделение «Oguz Forum & Expo» являются официальными организаторами форума и выставки и будут обеспечивать комплексную реализацию мероприятия, включая разработку деловой программы, организацию выставочной экспозиции, проведение B2B и B2G встреч, а также координацию участия представителей деловых кругов Туркменистана и Китайской Народной Республики.

Мероприятие станет важной международной платформой для:

расширения торгово-экономического сотрудничества между Туркменистаном и Китайской Народной Республикой;

развития партнёрства в сферах логистики, транспорта, экспорта и импорта;

установления прямых деловых контактов между профильными компаниями двух стран;

презентации экспортного и инвестиционного потенциала Туркменистана.

Дополнительная информация:

turkmenchina.com

Oguzforum.com

Контактный телефон: +99361480080

