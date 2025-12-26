Ford бросает вызов Toyota Land Cruiser Prado. Представлен самый мощный Ford Everest Tremor

Ford представил самую мощную версию своего рамного внедорожника Everest Tremor: новинка дебютировала на фестивале Liwa в Абу-Даби.

Главным новшеством стала замена стандартных моторов на бензиновый 2,7-литровый V6 EcoBoost с двойным турбонаддувом. Этот агрегат, знакомый по пикапам F-150 и Ranger, выдает 350 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с 10-ступенчатым «автоматом» и системой полного привода. Для сравнения, австралийская дизельная версия Everest Tremor развивает лишь 247 л.с., хотя крутящий момент дизеля повыше — 600 Нм.

Внешне ближневосточный Tremor повторяет австралийский вариант: внедорожник оснащен подвеской Bilstein с лифтом на 26 мм, усиленной защитой днища, 17-дюймовыми дисками с шинами General Grabber AT3 и специальным режимом Rock Crawl для передвижения по пересеченной местности на минимальной скорости.

Ford заявляет, что новая силовая установка обеспечивает Everest лидерство в классе по мощности, а конкурентами выступают Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Fortuner, Mitsubishi Montero Sport и Nissan X-Terra.