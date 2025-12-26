FIFA протестировала новую технология определения офсайдов и аутов

Международная федерация футбола (ФИФА) протестировала новую технологию фиксации выхода мяча за пределы поля в офлайн-режиме во время финала Межконтинентального кубка.

В решающем матче турнира был отменён гол полузащитника «Пари Сен-Жермен» Фабиана Руиса в ворота «Фламенго», поскольку мяч ранее покинул поле.

«Инцидент в первом тайме финала Межконтинентального кубка ФИФА, когда мяч вышел за пределы поля перед голом, стал отличным примером того, как такие инновации могут применяться в будущем», — отметили в ФИФА.

На турнире в Катаре также использовалась система электронного отслеживания игроков: 16 камер под крышей стадиона в реальном времени передавали данные об офсайдах, анализируя 29 точек на теле каждого футболиста 50 раз в секунду, плюс точное положение мяча.

Официальные мячи оснащались сенсором, фиксирующим координаты 500 раз в секунду — это помогало VAR определять момент касания и точность удара.

Кроме того, была опробована улучшенная полуавтоматическая система определения офсайда (SAOT), ранее прошедшая проверку на клубном чемпионате мира.