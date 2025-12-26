Следующим соперником команды «Аркадаг» в плей-офф Лиги чемпионов АФК-2 может стать клуб Роналду

Футбольный клуб «Аркадаг», успешно преодолевший групповой этап Лиги чемпионов АФК-2, готовится к старту в 1/16 финала. Заняв второе место в своей группе в Западной зоне, действующий чемпион Туркменистана по правилам регламента встретится с одним из победителей параллельных групп.

В списке вероятных соперников туркменской команды значатся три титулованных клуба: «Аль-Васл» (ОАЭ), «Аль-Хуссейн» (Иордания) и саудовский «Аль-Наср». Имя конкретного оппонента станет известно по итогам официальной жеребьевки, которая пройдет 30 декабря.