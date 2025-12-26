Председатель Халк Маслахаты проинспектировал готовность Авазы к международным форумам

Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 24 декабря совершил рабочую поездку в Балканский велаят, в ходе которого ознакомился с вопросами организации международных мероприятий, которые пройдут в нашей стране в 2026 году, а также ознакомился с проектами, связанными с предстоящими форумами.

Гурбангулы Бердымухамедов прибыл к комплексу, в котором запланировано проведение конференций и саммитов в наступающем году. Ознакомившись с современным видом парадного входа, благоустройством прилегающих территорий комплекса, с уровнем оснащения комплекса, запланированными площадками для проведения международных мероприятий, Председатель Халк Маслахаты отметил, что условия, создаваемые в местах приёма высокопоставленных гостей, должны полностью соответствовать высоким международным стандартам. В этой связи следует уделить должное внимание использованию инновационных методов и возможностей цифровой системы, обеспечения здесь эффективной работе высокоскоростной интернет-сети и средств связи. Отдельные указания касались внутреннему оформлению здания, цветовым решениям и системе освещения.

Гурбангулы Бердымухамедов ознакомился также с проектами модернизации и отделочных работ, проводимых в комплексе, видами используемых строительных материалов, а также выставочными залами.

Затем Герой-Аркадаг совершил облёт на вертолёте Национальной туристической зоны «Аваза», ознакомившись с ведущимся строительством автомобильной дороги Туркменбаши–Гарабогаз–граница Казахстана, осмотрел промышленные комплексы, Международный морской порт Туркменбаши, завод «Garabogazkarbamid».