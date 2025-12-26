Победители зонального турнира Кубка Дэвиса разыграли Кубок Туркменистана

72 спортсмена (47 мужчин и 25 женщин) из Ахалского, Дашогузского, Лебапского, Марыйского велаятов и Ашхабада собрал завершившийся на кортах многофункционального спорткомплекса Туркменского государственного института физкультуры и спорта Кубок Туркменистана по теннису.

В финале в мужском одиночном разряде встретились 30-летний тренер национальной сборной Юрий Рогусский и его ученик Алланур Даянджов. В прошлом месяце они в составе команды Туркменистана стали победителями зонального турнира Кубка Дэвиса в городе Иса-Таун (Бахрейн). И вот теперь эти два теннисиста оказались по разные стороны баррикад в решающем поединке за почётный трофей.

Матч, продлившийся 3 часа 20 минут, получился очень напряжённым. Судьба его решилась также на тай-брейке. Первый сет выиграл Ю.Рогусский – 6:4. Второй оказался за А.Даянджовым – 6:0. В решающем сете Алланур вырвал победу на тай-брейке – 7:6 и впервые стал обладателем Кубка Туркменистана.

Замкнул тройку призёров ещё один победитель зонального турнира Кубка Дэвиса – 26-летний тренер Федерации тенниса Туркменистана Мейлис Оразмухаммедов, который в матче за 3 место выиграл у Дидара Вепамырадова – 6:3, 6:4.

В женском турнире победительницей Кубка Туркменистана впервые стала учащаяся 10-го класса ашхабадской специализированной средней школы №27 Айнур Мовлямова. В финале она одолела ученицу 9-го класса ашхабадской специализированной школы одарённых детей имени Героя Туркменистана Атамурата Ниязова Айлару Какабаеву – 7:5, 6:3.

Бронзовым призёром в женском одиночном разряде стала ученица 11-го класса марыйской средней школы №19 Дженнет Чарыева, взявшая верх в матче за 3 место над Лейли Эсеновой – 6:4, 6:4.