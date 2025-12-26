Женский Кубок Туркменистана 2025 по баскетболу — результаты

23 декабря в Ашхабаде завершился женский Кубок Туркменистана по баскетболу. Игра проходили в многофункциональной арене Института физической культуры и спорта. В финале турнира встретились команды «Ашхабад» и «Талып спорт».Обладательницами золотых медалей стали представительницы клуба «Ашхабад», которые обыграли соперниц из студенческой команды со счётом 65:61. Отметим, что этого успеха команда добилась под руководством Максима Отбозина.

Бронзовые медали турнира выиграл клуб «Байрамали».