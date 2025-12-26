Государственный цирк Туркменистана приглашает на Новогоднее шоу

Государственный цирк Туркменистана представляет новую театрализованную шоу-программу под названием «Крылатые кони» в честь Нового года.

Во время представлений вас ждут потрясающие выступления Группы национальных конных игр «Галкыныш» и группы «Туркменские джигиты» Государственного цирка, веселых обезьянок из Индии, двугорбых бактрийских верблюдов из Монголии, щенков немецкого пуделя, индийских павлинов, шотландских пони, клоунов и акробатов, воздушных гимнастов, эквилибристов и жонглеров, лошадей, обученных фристайлу, а также главных героев новогоднего праздника — Деда Мороза и Снегурочки.Цирковые представления будут проходить ежедневно с 20 декабря по 11 января 2026 года.

Билеты можно приобрести онлайн на сайте sirk.gov.tm.

Для связи: 39-80-44; 39-80-45 / 36-10-95 / 36-10-34