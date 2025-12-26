В Ашхабаде обсудили участие общественности в обсуждении процесса обновления ОНУВ 3.0 Туркменистана

22 декабря 2025 года состоялся Климатический диалог «Инклюзивное будущее: Разработка плана участия общественности и женщин в ОНУВ 3.0 Туркменистана». Мероприятие было организовано общественной организацией «Юный натуралист» совместно с ПРООН (Программа развития ООН).

ОНУВ 3.0 это пересмотренный Национально определяемый вклад страны, представляющий собой национальный план действий по климату в рамках Парижского соглашения.

В ходе встречи аналитики по климату и специалисты проектов ПРООН совместно с экспертами и Послами ЦУР обсудили социальные и гендерные аспекты климатических изменений. Итогом работы стало формирование основ Дорожной карты по системному вовлечению женщин и молодежи в процесс реализации и мониторинга ОНУВ 3.0.«Этот диалог позволил нам объединить усилия с ПРООН для создания инклюзивных механизмов в климатической политике. Мы стремимся к тому, чтобы опыт женщин и энергия молодежи стали частью национальных планов. ОНУВ 3.0 должен отражать интересы всего общества для достижения устойчивого будущего», — отметила Лейли Шихмадова, председатель общественной организации «Юный натуралист».

Встреча в коворкинг-центре «Ынамлы Кепил» собрала около 30 участниц из различных отраслей, включая членов организации.