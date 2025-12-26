«Аркадаг» победил «Аль-Халдию» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов АФК-2

24 декабря футбольный клуб «Аркадаг», победитель Лиги вызова АФК прошлого сезона, добился исторического результата в Лиге чемпионов АФК-2.

Чемпион Туркменистана, выступающий в престижном азиатском турнире, в заключительном, пятом туре группового этапа принимал дома бахрейнский клуб «Аль-Халдия». Итоговый счёт — 1:0. Победный мяч туркменской команды забил Язгылыч Гурбанов (45-я минута).

По итогам группового этапа первое место в группе «B» заняла катарская команда «Аль-Ахли», набравшая 10 очков. Футбольный клуб «Аркадаг» с 7 очками финишировал на втором месте, что обеспечило ему выход в плей-офф турнира.

Жеребьёвка стадии плей-офф состоится 30 декабря.