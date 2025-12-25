Школьники из Туркменистана вошли в число победителей регионального конкурса ЮНЕСКО «Искусство равных возможностей: спорт и искусственный интеллект». Это ученики 24-й Школы для одаренных детей, входящей в сеть ассоциированных школ ЮНЕСКО в городе Мары — Тачгулиева Гозель, Нурмухаммедова Дженнет и Оразова Арзув.

Конкурс для молодежи Центральной Азии был организован Региональным Офисом ЮНЕСКО в Алматы совместно с Казахстанской Национальной Федерацией клубов ЮНЕСКО, Посольством Великобритании в Астане и Ассоциацией Клубов ЮНЕСКО Кыргызской Республики.

Работы участников принимались в 2-х категориях: «Женщины и искусственный интеллект» и «Женщины в мире спорта».

По результатам конкурса были отобраны 25 лучших работ молодых художников в возрасте до 18 лет из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Педагог-наставник участников из Туркменистана Джерен Бадыева была награждена специальным сертификатом за педагогическую поддержку и вклад в подготовку участников.

На финальной выставке, проходившей с 3 по 8 декабря в Алматы, были представлены 25 лучших конкурсных работ, в том числе работы туркменской молодежи.

Победители были награждены сертификатами и памятными подарками.