Финал Кубка Туркменистана по теннису продолжался более 3 часов

Финальный матч Кубка Туркменистана по теннису в мужском одиночном разряде продолжался 3 часа 20 минут и завершился победой 22-летнего Алланура Даянджова над своим тренером Юрием Рогусским со счетом 4:6, 6:0, 7:6. Турнир был приурочен к 30-летию нейтралитета страны. Об этом сообщает издание «Золотой век».

Соревнования прошли на кортах многофункционального спорткомплекса Туркменского государственного института физкультуры и спорта. В турнире приняли участие 72 спортсмена из всех велаятов Туркменистана и столицы.

Особую интригу финалу придало то, что в решающем матче встретились наставник и его ученик. Месяцем ранее Даянджов и Рогусский в составе сборной Туркменистана стали победителями зонального турнира Кубка Дэвиса в Бахрейне.

На пути к финалу оба теннисиста одержали по четыре победы. В полуфинале 30-летний Рогусский одолел на тай-брейке двукратного экс-чемпиона страны Мейлиса Оразмухаммедова – 4:6, 7:5, 7:6.

Финальная встреча также решилась на тай-брейке в третьем сете. После того как Рогусский выиграл первый сет 6:4, Даянджов взял реванш во втором – 6:0. В решающей партии победу вырвал Алланур – 7:6.

Для уроженца Марыйского велаята это второй крупный национальный трофей в текущем году. В апреле Даянджов впервые стал чемпионом Туркменистана.

Бронзовым призером турнира стал Мейлис Оразмухаммедов, победивший в матче за третье место Дидара Вепамырадова – 6:3, 6:4.

В женском одиночном разряде победу впервые одержала 16-летняя Айнур Мовлямова, ученица 10-го класса ашхабадской школы №27. В финале она обыграла девятиклассницу Айлару Какабаеву – 7:5, 6:3. Третье место заняла Дженнет Чарыева.

Организаторами турнира выступили Государственный комитет по физкультуре и спорту и Федерация тенниса Туркменистана.