Уроженец Ашхабада Ролан Гусев утвержден на посту главного тренера московского «Динамо»

Московский футбольный клуб «Динамо» утвердил Ролана Гусева в качестве главного тренера команды, сообщает пресс-служба клуба. Контракт с 47-летним специалистом рассчитан до конца текущего сезона.

Гусев исполнял обязанности главного тренера после ухода из клуба Валерия Карпина, который покинул должность наставника «Динамо» 17 ноября. Под руководством Гусева в качестве и.о. команда провела несколько матчей чемпионата России.

Ролан Гусев родился 17 сентября 1977 года в Ашхабаде. В семилетнем возрасте начал заниматься футболом в Центральной ашхабадской футбольной школе. В 1986 году семья переехала в Москву, где юный футболист продолжил обучение в академии «Динамо».

«Для меня большая честь – возглавить родной клуб, где я когда-то делал первые шаги в футболе. Понимаю всю ответственность и ожидания наших болельщиков и руководства. «Динамо» – великий клуб, который всегда должен бороться за самые высокие места», – цитирует пресс-служба «Динамо» слова Гусева.

В качестве футболиста Гусев выступал за московские «Динамо» и ЦСКА, украинские «Днепр» и «Арсенал». Наибольших успехов добился в составе ЦСКА, где трижды становился чемпионом России (2003, 2005, 2006), четырежды выигрывал Кубок страны и дважды – Суперкубок. В сезоне-2004/05 стал обладателем Кубка УЕФА. За сборную России провел 28 матчей, забил один гол.

После завершения игровой карьеры работал тренером в системе ЦСКА – руководил молодежной командой армейцев, с которой выиграл молодежное первенство России, а также занимался подготовкой юношеских сборных страны. В «Динамо» перешел в качестве ассистента главного тренера.

По итогам 18 туров текущего сезона Российской Премьер-лиги «Динамо» занимает 10-е место с 21 очком.