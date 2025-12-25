На предприятии в северном регионе Туркменистана заготовлено более 15 000 тонн риса

За 11 месяцев этого года рисообрабатывающее предприятие в этрапе Сапармырата Туркменбаши Дашогузского велаята заготовило более 15 тысяч тонн высококачественного риса первого сорта, выполнив план сверхурочно, сообщила газета «Туркменистан».

Предприятие, введенное в эксплуатацию в 2015 году, в настоящее время предпринимает скоординированные меры по производству высококачественного риса для посева.

На предприятии созданы необходимые для защиты риса от заморозков. Переработка риса осуществляется бесперебойно в производственных цехах.

Производственные линии выпускают рис первого и второго сорта, рисовые отруби и муку. Предприятие, занимающее большую территорию в южной части районного центра, имеет мельницу для переработки 30 тысяч тонн риса, элеватор, а также два склада для очистки и хранения семенного риса.

Арендаторы крестьянских объединений, специализирующихся на выращивании риса, работающие по новым методам ведения сельского хозяйства, собрали около 35 тысяч тонн риса с 8 тысяч 100 гектаров земли, обеспечив изобилие этого продовольственного продукта, отмечает источник.