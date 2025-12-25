Национальный Лидер туркменского народа совершил рабочую поездку в Балканский велаят

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе рабочей поездки в Балканский велаят проинспектировал объекты, где в 2026 году пройдут крупные международные мероприятия, сообщила информационная программа «Ватан».

Как отмечается, Национальный Лидер туркменского народа посетил комплекс для проведения международных мероприятий на побережье Каспия. Гурбангулы Бердымухамедов ознакомился с благоустройством прилегающих территорий комплекса, современным обликом входной зоны, уровнем оснащения здания, площадками для поэтапного проведения международных мероприятий, а также с ходом внутренних отделочных работ в здании, предназначенном для проведения масштабных конференций.

Председатель Халк Маслахаты подчеркнул, что гости мероприятий должны быть обеспечены всеми условиями, и особое внимание следует уделить полноценному внедрению возможностей цифровых систем. По этому поводу он дал соответствующие рекомендации руководителям.

В ходе рабочей поездки Национальный Лидер на вертолете совершил облет туристической зоны «Аваза» и ознакомился с ведущимися там строительными работами. После завершения рабочей поездки в Балканский велаят Гурбангулы Бердымухамедов вернулся в Ашхабад.