Между Ташкентом и Казанью возобновили прямое железнодорожное сообщение

АО «Узбекские железные дороги» возобновило пассажирское сообщение из Ташкента в Казань. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Из столицы Узбекистана поезд будет отправляться по воскресеньям и прибывать в Казань по средам. Отправление из столицы Татарстана – по четвергам, прибытие в Ташкент – в воскресенье утром.

Стоимость билетов составит около $220, добавили в пресс-службе.

В настоящее время поезда «Узбекских железных дорог» курсируют из Ташкента в Москву, Самару, Волгоград и Новосибирск.