Делегаты Туркменистана ознакомились с работой ITER во Франции

С 17 по 21 декабря представители Туркменского государственного университета им. Махтумкули находилась с рабочим визитом в французском городе Сен-Поль-ле-Дюранс.

В туркменскую делегацию вошли педагог кафедры теоретической и экспериментальной физики А. Аманмадов и студентка первого курса по специальности радиофизика и электроника М. Какамурадова.

Туркменские представители ознакомилась с работой проекта Международного термоядерного экспериментального реактора (ITER), расположенного в этом городе. Проект способствует получению контролируемой термоядерной энергии и ее преобразованию в экологически чистый источник электроэнергии.