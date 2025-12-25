Гол Тагаева не помог «Ахалу» избежать поражения в Лиге чемпионов АФК-2

Туркменский футбольный клуб «Ахал» уступил иорданскому «Аль-Хуссейну» со счетом 1:3 в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов АФК-2, несмотря на гол нападающего Эльмана Тагаева.

Встреча 6-го тура состоялась во вторник в Аммане. Тагаев открыл счет на 53-й минуте, однако этого оказалось недостаточно для успеха туркменской команды. Юсеф Абу Джалбуш сравнял счет на 65-й минуте, после чего Ан Одех Аль Фахури оформил дубль, забив на 74-й и 80-й минутах.

По итогам группового этапа «Ахал» занял последнее место с одним набранным очком и завершил выступление в турнире. Победителем группы стал «Аль-Хуссейн» (9 очков), второе место занял иранский «Сепахан» (7 очков) – обе команды вышли в следующий раунд соревнований.

Лига чемпионов АФК-2 является вторым по значимости клубным турниром Азиатской футбольной конфедерации после Элитной Лиги чемпионов.