В Авазе в 2026 году пройдут международные форумы высокого уровня

В 2026 году в Национальной туристической зоне «Аваза» на туркменском побережье Каспийского моря пройдут международные форумы высокого уровня. Об этом сообщает информационная программа «Ватан».

Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов совершил в среду рабочую поездку в Балканский велаят, где ознакомился с вопросами организации международных мероприятий, которые пройдут в Авазе в 2026 году, и изучил проекты, касающиеся их организационного уровня.

В ходе рабочей поездки соответствующие руководители представили Национальному Лидеру подробную информацию о плане размещения здания международного форума, который пройдет на побережье Каспия в 2026 году, предлагаемых отделочных работах его помещений и конференц-залов, а также о системах освещения здания, продемонстрировав проекты в этом направлении.

Как отмечается, подготовительные и отделочные работы ведутся в соответствии со специальным планом. При этом эффективно используются передовой опыт современности и новейшие технологии. Запланированные здесь работы поручены частным строительным организациям страны. В связи с этим Гурбангулы Бердымухамедов обратил внимание на то, что выполнение запланированных здесь работ в высоком качестве и в установленные сроки является важной задачей.

Также Национальный Лидер отметил, что наряду с оснащением здания необходимо уделять важное внимание его отделке, сочетанию цветов устанавливаемой мебели, очень ответственно подходить к полному выполнению запланированных работ, подчеркнув, что все подготовительные работы находятся под постоянным контролем Президента Туркменистана.

Кроме того, председатель Халк Маслахаты Туркменистана ознакомился с работами, ведущимися в помещении комплекса, где в рамках предстоящего международного форума будут проводиться выставки международного уровня, и дал соответствующим руководителям свои рекомендации.