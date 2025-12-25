Во Франции открыта самая длинная канатная дорога Европы

Во Франции ввели в эксплуатацию самую протяженную канатную дорогу на континенте, длина которой составляет 4,5 км. Новая линия соединяет Париж с четырьмя соседними городами, позволяя сократить среднее время в пути между ними вдвое и обеспечивая ежедневную перевозку более 11 тысяч пассажиров.

Кабины рассчитаны на 8-10 человек и прибывают с интервалом около 22 секунд. Внутри предусмотрены специальные места для велосипедов, детских колясок и инвалидных кресел, что делает транспорт доступным для различных категорий горожан. Проект, реализованный в условиях плотной городской застройки, обошелся региону в 132 миллиона евро — значительно дешевле альтернативной линии метро, стоимость которой могла бы превысить миллиард евро.

Эта инициатива подчеркивает растущий интерес к экологичным и экономичным видам общественного транспорта в Европе, где традиционные метро и трамваи часто сталкиваются с высокими затратами на строительство.