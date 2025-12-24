Форвард сборной Германии Фюллькруг прибыл в Милан для прохождения медосмотра

32-летний нападающий сборной Германии и английского «Вест Хэма» Никлас Фюллькруг прибыл в Италию для прохождения медицинского обследования перед переходом в «Милан». Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

По информации источника, итальянский клуб договорился с «Вест Хэмом» об аренде немецкого форварда до конца сезона с опцией выкупа. Ожидается, что все формальности будут завершены в ближайшее время, после чего футболист официально станет игроком «россонери».

В текущем сезоне Фюллькруг провёл девять матчей во всех турнирах, проведя на поле 413 минут, но не отметился результативными действиями. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в €8 млн.