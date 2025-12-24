Тренер «Аль-Халдии» заявил, что все футболисты готовы к матчу с «Аркадагом» в Лиге чемпионов АФК-2

Главный тренер бахрейнского футбольного клуба «Аль-Халдия» Лассад Чабби заявил о полной готовности команды к заключительному матчу группового этапа Лиги чемпионов АФК-2 против туркменского «Аркадага».

«Сейчас в нашей команде нет травм. Все игроки готовы играть в завтрашнем матче. Мы рассчитываем на позитивный результат», – сказал Чабби на пресс-конференции.

Встреча пройдет 24 декабря на стадионе «Аркадаг», начало в 21:00 по местному времени. Для обеих команд матч носит принципиальный характер.

Катарский «Аль-Ахли» лидирует с 7 очками, «Аль-Халдия» идет второй с 6 очками, узбекский «Андижан» набрал 5 очков, а «Аркадаг» замыкает четверку с 4 очками.

В следующий раунд турнира выходят две лучшие команды группы. При этом все четыре клуба сохраняют математические шансы на выход в плей-офф, что делает завтрашний матч решающим в борьбе за путевки в следующий этап соревнований.