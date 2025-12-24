Почтовая служба Дании завершает доставку писем после 400 лет работы

Датская почтовая компания PostNord прекратит доставку физических писем 30 декабря 2025 года. Решение о закрытии этого направления связано с переходом населения на цифровые каналы связи и убыточностью традиционной почтовой службы, пишет rg.ru.

Заместитель генерального директора PostNord в Дании Ким Педерсен назвал это решение непростым, учитывая 400-летнюю историю доставки писем в стране. Он отметил, что почтовая служба была частью датской истории, однако современные реалии требуют изменений.

По словам Педерсена, количество людей, отправляющих традиционные письма, значительно сократилось. Датчане предпочитают использовать цифровые технологии для общения. В результате этот сегмент бизнеса перестал приносить прибыль компании.

Статистика подтверждает масштаб изменений: за последние 25 лет объем отправляемых писем в Дании снизился более чем на 90 процентов.

Почтовая служба Дании начала работу в 1624 году. После прекращения доставки писем PostNord сосредоточится на доставке посылок, спрос на которую продолжает расти на фоне популярности онлайн-покупок.