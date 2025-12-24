Посол Азербайджана: 2025 год стал прорывным в отношениях с Туркменистаном

В 2025 году отношения между Азербайджаном и Туркменистаном вышли на новый уровень стратегического партнерства. Об этом сообщил посол Азербайджана в Туркменистане Гисмет Гёзалов в интервью АЗЕРТАДЖ.

Дипломат отметил, что взаимные визиты на высоком уровне создали основу для расширения сотрудничества в экономической, энергетической, транспортной и культурно-гуманитарной сферах. В июле Баку и Карабах посетил Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, в ходе визита были обсуждены инициативы по углублению двустороннего сотрудничества.

В августе президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в трехсторонней встрече с главами Туркменистана и Узбекистана в Авазе. Встреча завершилась подписанием важных документов о сотрудничестве в области транспорта и транзита.

Октябрьский саммит Организации тюркских государств в Габале стал еще одной площадкой для укрепления отношений. В рамках мероприятия был заложен фундамент мечети в азербайджанском городе Физули по инициативе Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова.

В ноябре Азербайджан был принят в качестве полноправного члена Консультативного формата глав государств Центральной Азии на саммите в Ташкенте. Туркменистан пригласил Азербайджан участвовать в следующем саммите формата, который пройдет в 2026 году.