Последователи Ванги связывают её предсказания с 2026 годом

Британское издание Daily Express опубликовало материал о толкованиях высказываний болгарской предсказательницы Ванги, касающихся 2026 года. Согласно интерпретациям её последователей, она предупреждала о моменте, когда человечество осознает, что «зашло слишком далеко».

По версии энтузиастов, изучающих наследие Ванги, её предсказание связано с вопросами технологий и этики. Согласно их трактовке, она называла 2026 год временем, когда эксперты и общество «коллективно осознают, что переступили моральные и технологические границы». Упоминается также тема «бесконтрольного развития науки и медицины».

В публикации Daily Express отмечается, что, по мнению интерпретаторов, такое осознание должно прийти на фоне глобальной напряженности и научных достижений, меняющих человеческие взаимоотношения.

Издание также указывает, что хотя многие толкования слов Ванги об экономических проблемах связаны с 2025 годом, её последователи считают, что финансовая нестабильность может продолжиться и в 2026-м.