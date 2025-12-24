«Наполи» в третий раз в истории завоевал Суперкубок Италии

«Наполи» обыграл «Болонью» со счётом 2:0 в финальном матче Суперкубка Италии, который прошёл на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Главным арбитром встречи был Андреа Коломбо.

Оба гола на счету Давида Нереса, который открыл счёт на 39-й минуте, а затем оформил дубль на 57-й минуте второго тайма.

В полуфинале турнира «Наполи» победил «Милан» (2:0), а «Болонья» по пенальти обыграла «Интер» (1:1, 3:2 пен.).

Для неаполитанцев это третья победа в Суперкубке Италии за всю историю. Рекордсменом по числу побед в турнире остаётся «Ювентус» с девятью трофеями.