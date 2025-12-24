Гол Салаха принес Египту победу над Зимбабве на старте Кубка африканских наций

Сборная Египта одержала волевую победу над командой Зимбабве (2:1) в матче первого тура группового этапа Кубка африканских наций. Встреча прошла на стадионе «Стад Адрар Арена» в марокканском Агадире.

Нападающий Зимбабве Принс Дуб открыл счёт на 20-й минуте. Египетский форвард Омар Мармуш восстановил равенство на 64-й минуте. Победный гол на 90+1-й минуте забил Мохамед Салах.

В группе B также выступают сборные ЮАР и Анголы. Матчи второго и третьего туров группового этапа состоятся 26 и 29 декабря.