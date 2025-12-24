Ашхабад готовится к встрече Нового года

В столице Туркменистана началась активная подготовка к новогодним праздникам. Главная ёлка установлена на площади перед культурно-развлекательным центром «Älem», где состоялась торжественная церемония зажжения огней с участием Аяз баба.

Улицы и парки Ашхабада украшены светящимися гирляндами. Особенно нарядно выглядят хвойные деревья, растущие в общественных местах — сосны и кипарисы украшены разноцветными огнями. В жилых массивах, включая «Parahat-7», в окнах домов светятся новогодние ёлки.

На ёлочных базарах восточного рынка «Altyn asyr», «Gülüstan» и в других торговых точках представлен широкий ассортимент искусственных ёлок различных размеров и стилей, а также ёлочных украшений. Популярностью пользуются модели с эффектом заснеженности и встроенной подсветкой.

Торговые центры «Berkarar», «Gül zemin», «Arkaç» и комплекс «Bereketli» в жилом массиве «Parahat-7» организовали предпраздничные распродажи. В магазинах представлен большой выбор продовольственных товаров от местных производителей: кондитерские изделия, мясная продукция, свежие овощи и фрукты. Кондитерская компания «Hasar» выпустила к празднику новые виды шоколадных конфет, включая «Aýyjyk» с различными начинками и «Panda» с мармеладом. Особым спросом пользуются готовые подарочные наборы для детей.

На центральных площадях столицы установлена светящаяся композиция с цифрами «2026», символизирующая наступающий Новый год.