«Ахал» завершит выступление в групповом этапе ЛЧ АФК-2 матчем с «Аль-Хуссейном»

Туркменский футбольный клуб «Ахал» 23 декабря проведет заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов АФК-2 против иорданского «Аль-Хуссейна» в Аммане.

«Ахал» на групповом этапе турнира провел три матча и заработал одно очко, досрочно лишившись шансов на выход в плей-офф.

В первом туре группового этапа «Ахал» на выезде обыграл индийский «Мохун Баган» со счетом 1:0. Однако позднее Азиатская футбольная конфедерация исключила индийский клуб из розыгрыша турнира за неявку на выездной матч с «Сепаханом» и аннулировала результат встречи с туркменской командой.

Во втором туре «Ахал» уступил «Аль-Хуссейну» на домашнем поле со счетом 1:4.

В противостоянии с иранским «Сепаханом» туркменский клуб показал достойную игру. В первом матче «Ахал» уступил со счетом 0:1, а во втором сыграл вничью 2:2. Обе встречи прошли в Исфахане. Изначально один из матчей должен был состояться в Аркадаге, но АФК приняла решение о переносе игры в Иран.

Ранее капитан «Ахала» Эльман Тагаев заявил, что его команда настроена на борьбу в заключительном матче группового этапа, несмотря на отсутствие турнирной мотивации.

«То, что эта игра уже ничего не решает, это все знают. Мы поедем биться, конечно. Не едем туда проигрывать или там отстояться», – подчеркнул Тагаев на пресс-конференции после матча сборной Туркменистана с Китайским Тайбэем.

Матч «Ахала» против «Аль-Хуссейна» начнется в 18:45 по ашхабадскому времени. Трансляция встречи будет доступна на официальном YouTube-канале АФК.