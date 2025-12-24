«Аркадаг» намерен порадовать болельщиков победой перед Новым годом, заявил Мухадов

Футбольный клуб «Аркадаг» намерен порадовать туркменских болельщиков победой в решающем матче Лиги чемпионов АФК-2 перед наступающим Новым годом. Об этом заявил главный тренер команды Ровшан Мухадов на пресс-конференции накануне игры заключительного шестого тура против бахрейнской «Аль-Халдии».

«Конец декабря, предновогодняя пора. Хотим сделать двойной подарок для наших болельщиков – и с выигрышем, и с Новым годом», – сказал Мухадов.

Матч состоится 24 декабря на стадионе «Аркадаг», начало в 21:00 по местному времени.

Турнирная ситуация в группе крайне напряженная: лидирует катарский «Аль-Ахли» с 7 очками, «Аль-Халдия» идет второй с 6 очками, узбекский «Андижан» набрал 5 очков, а «Аркадаг» замыкает четверку с 4 очками. В следующий раунд выходят две лучшие команды, при этом все четыре клуба сохраняют шансы на проход в плей-офф.

Параллельно с матчем в Ашхабаде пройдет встреча «Аль-Ахли» – «Андижан» в Дохе, результаты которой также повлияют на итоговое распределение мест. Однако Мухадов заявил, что его команда не будет отвлекаться на результаты параллельного матча. «Мы должны думать о своей игре, быть сосредоточены на своей игре. Мы должны в любом случае выиграть, а там как получится», – подчеркнул главный тренер.

Говоря о подготовке к решающей игре, наставник «Аркадага» отметил, что команда провела последние туры чемпионата Туркменистана в щадящем режиме. «Мы делали ротацию состава, чтобы сохранить костяк и дать отдохнуть основным игрокам. Подгоняли все для того, чтобы в оптимальном функциональном состоянии подойти к этой игре», – пояснил тренер.

По словам Мухадова, ранее получившие травмы игроки продолжают процесс восстановления. При этом главный тренер отметил прогресс молодых футболистов команды, которые набирают форму и могут помочь клубу в ближайшей перспективе.

«Еще перед началом турнира я говорил, что эта группа очень ровная и каждый может выйти. Так и получилось – до последней минуты все решается. Разрыв от первого до последнего места всего три очка», – резюмировал Мухадов.