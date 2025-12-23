Товарооборот между Туркменистаном и Узбекистаном превысил 1 миллиард долларов

В январе-ноябре 2025 года товарооборот между Туркменистаном и Узбекистаном составил 1 миллиард 64,4 миллиона долларов США. Этот показатель на 33 миллиона долларов США больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается на сайте Национального статистического комитета Узбекистана.

За 11 месяцев текущего года на узбекский рынок из Туркменистана поступило товаров на 926,2 миллиона долларов США. Таким образом, Туркменистан занял 8-е место по импорту в Узбекистан.

За отчетный период стоимость услуг и товаров, импортированных из соседней страны в Туркменистан, составила 138,2 миллиона долларов США. Этот показатель на 27,8 миллиона долларов США больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, что ранее мы сообщали, что за 10 месяцев текущего года взаимный товарооборот между двумя странами составил 876,8 миллиона долларов США. Таким образом, в ноябре можно увидеть, что туркмено-узбекский товарооборот значительно увеличился (187,6 миллиона долларов США).