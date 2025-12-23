Состоялась научная конференция «Туркменский язык в системе тюркоязычных культур»

В Туркменском государственном педагогическом институте имени Сейитназара Сейди состоялась научно-методологическая конференция на тему «Туркменский язык в системе тюркоязычных культур», которая прошла в гибридном формате. Об этом сообщается на сайте вуза.

В конференции приняли участие профессора и преподаватели высших учебных заведений и средних школ Туркменистана.

В ходе научного форума были представлены доклады о древних корнях туркменского языка, достойной роли туркменского языка в системе тюркоязычных культур и современных методах его преподавания.