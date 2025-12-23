Сердар Бердымухамедов в Петербурге осмотрел экспозиции Эрмитажа

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в рамках неформального саммита СНГ посетил Государственный Эрмитаж, где вместе с коллегами из стран Содружества ознакомился со знаковыми экспозициями музея. Об этом сообщает пресс-служба президента РФ.

Главы государств осмотрели экспозиции Александровского зала и Зала искусства Франции XVIII века. Особое внимание лидеры стран уделили уникальным коллекциям «Золотой кладовой», где хранятся археологические находки из драгоценных металлов, а также парадным интерьерам Пикетного и Гербового залов.

Вместе с главой Туркменистана экспозицию осмотрели Президент России Владимир Путин, Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

По завершении осмотра экспонатов в Георгиевском зале Эрмитажа началась неформальная встреча президентов государств – членов СНГ.