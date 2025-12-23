Путин: Россия готова поддержать Туркменистан в председательстве в СНГ в 2026 году

Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России оказывать Туркменистану необходимое содействие в период его председательства в Содружестве Независимых Государств в 2026 году. Об этом глава российского государства заявил в ходе неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости.

«Желаю успехов Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову, всем нашим туркменистанским коллегам, заступающим с 1 января на председательскую вахту в Содружестве. Готовы оказывать вам все необходимое содействие», – сказал Путин.

Российский лидер также выразил признательность президенту Таджикистана Эмомали Рахмону за конструктивный и инициативный подход к выполнению председательских функций в СНГ в 2025 году.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принимает участие в неформальной встрече глав государств – членов СНГ. Накануне глава государства прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург для участия в саммите.

Туркменистан будет председательствовать в Содружестве в 2026 году.