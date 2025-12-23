Президент Туркмено-Австрийского общества поздравила Turkmenportal с наступающим Новым годом

Президент Туркмено-Австрийского общества доктор Неда Бергер поздравила редакцию Turkmenportal с наступающим 2026 годом.

В своем поздравлении доктор Бергер выразила особую благодарность генеральному директору Turkmenportal Гуванчу Нурмырадову за участие в заключительном собрании уходящего года, которое состоялось 16 декабря в отеле «Йылдыз».

Глава общества отметила, что для организации большая честь, что Turkmenportal принял приглашение правления и в будущем году войдет в состав правления Туркмено-Австрийского общества по вопросам медиа.

На собрании обсуждались основные проекты общества на 2026 год. В предстоящем году организация посвящает свою деятельность 5-летию Благотворительного фонда помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова. Акция получила название «Наши дети — наше будущее!».

В программу мероприятий входят участие в благотворительном концерте 29 марта 2026 года в городе Аркадаг и проведение 7-го Венского бала в конце августа в Авазе.

Доктор Бергер завершила поздравление пожеланиями здоровья, счастья и исполнения всех желаний в наступающем году.