Президент Туркменистана принимает участие в неформальном саммите глав государств СНГ в Санкт-Петербурге

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принимает участие в неформальном саммите лидеров Содружества Независимых Государств, который проходит в Георгиевском зале Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге, сообщает сайт Кремля.

В заседании принимают участие главы государств — членов СНГ. Встречу открыл президент России Владимир Путин.

В ходе саммита обсуждаются вопросы дальнейшего развития сотрудничества в рамках Содружества. Участники отмечают, что СНГ утвердилось в качестве авторитетного объединения на международной арене.

Лидеры государств подчеркивают приверженность формированию нового многополярного миропорядка при координирующей роли Организации Объединенных Наций. Страны Содружества выражают намерение совместно работать над укреплением стабильности и общей безопасности.

На саммите отмечается, что наращивание партнерства в рамках СНГ отвечает коренным интересам государств Содружества. Участники подчеркивают важность сотрудничества в деле сохранения единого культурно-гуманитарного пространства.

Отмечается, что доля национальных валют в расчетах между странами СНГ превышает 96 процентов, что свидетельствует об углублении экономической интеграции.