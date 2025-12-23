Президент Туркменистана завершил рабочий визит в Россию

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов завершил рабочий визит в Россию, в рамках которого принял участие в неформальной встрече глав государств – членов Содружества Независимых Государств в Санкт-Петербурге, сообщает TDH.

Встреча на высшем уровне прошла в Государственном Эрмитаже. Президента Туркменистана тепло встретил глава Российской Федерации Владимир Путин.

Саммиту предшествовала экскурсия лидеров стран Содружества по Эрмитажу. Главы государств посетили Золотую кладовую с античными украшениями, зал Средней Азии с экспозицией, посвященной Великому Шелковому пути, а также залы искусства Великобритании и Франции. Особое внимание уделили коллекции Леонардо да Винчи, насчитывающей более 20 произведений великого художника эпохи Возрождения.

В ходе неформального саммита были рассмотрены итоги работы СНГ в текущем году и определены цели на перспективу. Участники с удовлетворением отметили положительную динамику экономического партнёрства и обменялись мнениями по ключевым вопросам региональной и глобальной повестки.

Владимир Путин поздравил Сердара Бердымухамедова с предстоящим председательством Туркменистана в СНГ в 2026 году и пожелал успехов. Российский лидер также поздравил граждан стран – членов Содружества с наступающим Новым годом.

Подчеркивалась неизменная приверженность государств СНГ равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству на основе доброй воли, взаимного уважения и доверия.

В честь участников саммита от имени Президента России был дан неформальный обед. Для глав государств в Эрмитаже также организовали концерт.

По завершении программы визита Сердар Бердымухамедов направился в международный аэропорт Пулково, откуда вылетел на родину. В Международном аэропорту Ашхабада главу государства встретили официальные лица.