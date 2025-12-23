Государственный цирк Туркменистана представил новогоднюю программу «Крылатые скакуны»

Государственный цирк Туркменистана открыл новогоднюю программу «Крылатые скакуны» с участием национальных конных групп, артистов-акробатов и экзотических животных из разных стран мира. Представления будут проходить ежедневно до 11 января 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Туркменистана.

В программе новогоднего циркового шоу зрители увидят выступления национальной конной группы «Галкыныш» и группы «Туркменские джигиты» Государственного цирка Туркменистана. В представлении также участвуют экзотические животные: обезьяны из Индии, двугорбые верблюды-бактрианы из Монголии, немецкие пудели, индийские павлины и шотландские пони.

Помимо конных номеров, в программу вошли выступления клоунов-акробатов, воздушных гимнастов, эквилибристов и жонглеров. Специальными гостями новогоднего представления станут Аяз баба и Гарпамык.

Цирковые представления стартовали 20 декабря и будут проходить ежедневно без выходных до 11 января 2026 года.

Справки по телефонам: 39-80-44, 39-80-45, 36-10-95, 36-10-34.