В Ашхабаде представили книгу Гурбангулы Бердымухамедова на азербайджанском языке

В Институте международных отношений МИД Туркменистана состоялась презентация книги председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова «Hakyda göwheri», изданной на азербайджанском языке.

В мероприятии приняли участие руководители и сотрудники МИД страны, главы и представители дипломатических миссий и представительств международных организаций, аккредитованных в Туркменистане, руководители дипломатических представительств и консульских учреждений Туркменистана за рубежом, профессорско-преподавательский состав и студенты института, а также представители СМИ.

С приветственными словами выступили заместитель главы МИД Туркменистана Махри Бяшимова, посол Азербайджана в Туркменистане Гисмат Гезалов, председатель Комитета Меджлиса по социальной политике Аннамухаммет Сарджаев, ректор Института международных отношений МИД Туркменистана Гульшат Юсупова, научный секретарь Института языка, литературы и национальных рукописей имени Махтумкули Академии наук Туркменистана Какаджан Джанбеков.

Выступающие отметили, что публикация книги на азербайджанском языке является подтверждением укрепления традиционно дружественных туркмено-азербайджанских отношений. Произведение, основанное на исторических фактах, раскрывает путь туркменского народа, его вклад в мировую культуру и духовное наследие. Подчеркивалась научная ценность книги как источника по изучению древней огузской литературы.

Участники выразили уверенность, что издание станет значимым вкладом в развитие культурного диалога и популяризацию истории Туркменистана, а также позволит азербайджанским читателям глубже познакомиться с духовным наследием туркменского народа.