В Ашхабаде обсудили результаты деятельности по продвижению подхода «Единое здоровье» в Туркменистане

В здании ООН в Ашхабаде прошло четвертое заседание Национального многосекторального координационного комитета по реализации подхода «Единое здоровье» в Туркменистане, организованное Страновым офисом ВОЗ.

Мероприятие было посвящено обзору прогресса в рамках проекта «Профилактика, готовность и реагирование на пандемии в рамках инициативы «Единое здоровье» в Центральной Азии, в Туркменистане», сообщается в пресс-релизе ВОЗ.

Также обсуждались возможности и дальнейшие мероприятия по укреплению потенциала для реализации подхода «Единое здоровье» в Туркменистане и реализация мероприятий в рамках проекта «Профилактика, готовность и реагирование на пандемии в рамках инициативы «Единое здоровье» в Центральной Азии, в Туркменистане» на 2026 год.

Во встрече приняли участие представители ключевых министерств, включая Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, Министерство сельского хозяйства и Министерство охраны окружающей среды Туркменистана, Министерство финансов Туркменистана, а также международные партнеры, такие как Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), Всемирный банк и РЭЦЦА.

В ходе мероприятия были освещены достижения в секторах здравоохранения, ветеринарии и охраны окружающей среды, а также совместные усилия с международными организациями.

Встреча завершилась согласованием приоритетных действий и подтверждением общей приверженности продвижению повестки дня «Единое здоровье» в Туркменистане.